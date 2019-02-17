В Петербурзі евакуювали театр через повідомлення про бомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Глядачів і співробітників Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі евакуюють після анонімного повідомлення про мінування. Про це повідомила прес-аташе театру Анна Касаткіна, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На адресу адміністрації Маріїнського театру надійшло анонімне повідомлення про замінування. Були прийняті термінові заходи щодо забезпечення безпеки. Глядачі і співробітники евакуюються", - повідомила Касаткіна.
За її словами, правоохоронці вирішують, чи можна проводити в театрі вечірні спектаклі. Згідно афіші театру, о 12 годині дня в театрі повинні були грати оперу "Руслан і Людмила", а також дитячі спектаклі і одноактні балети.
Нагадаємо, за неправдиві повідомлення про замінування жителю Івано-Франківська загрожує від двох до шести років позбавлення волі.