На Прикарпатье парень дважды "минировал" театр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За ложные сообщения о минировании жителю Ивано-Франковская грозит от двух до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
Согласно информации правоохранителей, первое сообщение о заминировании на линию "102" поступило вчера в 20:18, второе в 22:35.
"Неизвестный сообщил о том, что заминирован Ивано-Франковский академический областной музыкально-драматический театр имени Ивана Франко. На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.
Никаких взрывоопасных веществ и предметов правоохранители не обнаружили.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Ивано-Франковска.
По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
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