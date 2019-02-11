На Прикарпатті молодик двічі "мінував" театр

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. За неправдиві повідомлення про мінування мешканцю Івано-Франківська загрожує від двох до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.

За інформацією правоохоронців перше повідомлення про замінування на лінію "102" надійшло вчора о 20:18, друге згодом о 22:35.

"Невідомий повідомив, про те, що заміновано Івано-Франківський академічний обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Жодних вибухонебезпечних речовин і предметів правоохоронці не виявили.

Поліцейські встановили особу, підозрюваного. Ним виявився 20-річний мешканець Івано-Франківська.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Як повідомляв УНН, у Львові "мінували" кафе.

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