У Львові "мінували" кафе

"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Із закладу евакуювали персонал, обстежили приміщення й прилеглу територію. Однак жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці так і не виявили. Зараз поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження",- повідомили у Нацполіції.

Нагадаємо, у Львові правоохоронцям серед ночі надійшов анонімний дзвінок про замінування гуртожитку Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу.