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У Львові "мінували" кафе

У Львові "мінували" кафе

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Львові, вчора, до поліції зателефонував анонім, який повідомив, що в барі-ресторані на вулиці Городоцькій станеться вибух. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини, передає УНН

"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Із закладу евакуювали персонал, обстежили приміщення й прилеглу територію. Однак жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці так і не виявили. Зараз поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження",- повідомили у Нацполіції.

Нагадаємо, у Львові правоохоронцям серед ночі надійшов анонімний дзвінок про замінування гуртожитку Львівського вищого технічного училища транспортних технологій та сервісу.

Українські Національні Новини

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