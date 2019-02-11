Во Львове "минировали" кафе
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во Львове, вчера, в полицию позвонил аноним, который сообщил, что в баре-ресторане на улице Городецкой произойдет взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовской области, передает УНН.
"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб. Из заведения эвакуировали персонал, обследовали помещения и прилегающую территорию. Однако никаких взрывоопасных предметов правоохранители так и не обнаружили. Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в Нацполиции.
Напомним, во Львове правоохранителям ночью поступил анонимный звонок о заминировании общежития Львовского высшего технического училища транспортных технологий и сервиса.