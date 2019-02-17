В Петербурге эвакуировали театр из-за сообщения о бомбе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Зрителей и сотрудников Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуируют после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-атташе театра Анна Касаткина, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В адрес администрации Мариинского театра поступило анонимное сообщение о заминировании. Были приняты срочные меры по обеспечению безопасности. Зрители и сотрудники эвакуируются", - сообщила Касаткина.
По ее словам, правоохранители решают, можно ли проводить в театре вечерние спектакли. Согласно афише театра, в 12 часов дня в театре должны были играть оперу "Руслан и Людмила", а также детские спектакли и одноактные балеты.
Напомним, за ложные сообщения о минировании жителю Ивано-Франковская грозит от двух до шести лет лишения свободы.