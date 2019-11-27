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На Харківщині знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової

На Харківщині знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової

Київ • УНН

 • 9282 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Харківському районі піротехнічна група провела розмінування 100-кілограмового боєприпасу ФАБ-100 часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"26 листопада піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Харківській області провела розмінування великого боєприпасу у селі Утківка Харківського району Харківщини. Ним виявилась авіаційна фугасна бомба часів Другої світової війни вагою у 100 кг ФАБ-100", - йдеться у повідомленні.

Так, про знахідку, 25 листопада, місцеві органи влади повідомив мешканець даного села, який знайшов бомбу, гуляючи з собакою.

"Вона (авіабомба - ред.) лежала на луках. Місцина навколо неї була розкопана, ймовірно людьми, що шукали металобрухт (так званими "чорними археологами"). У свою чергу голова сільради повідомила рятувальників та поліцію, котрі прибули на місце виявлення, провели ідентифікацію потенційного вибухонебезпечного предмета, обмежили доступ до нього та взяли під охорону. До людських помешкань була чимала відстань, тому загрози їм не було", - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що наступного дня піротехніки вилучили бомбу з землі та знешкодили її на спеціальному підривному майданчику шляхом підриву. Потім вони обстежили прилеглу територію за допомогою металошукача та інших небезпечних предметів не виявили.

Загалом піротехніки ДСНС на Харківщині за минулу добу знешкодили 9 застарілих боєприпасів. Окрім бомби, були ліквідовані ще 4 мінометні міни та стільки ж артилерійських снарядів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Парижі знищили авіабомбу часів Другої світової.

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