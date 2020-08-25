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В Харьковской области годовалого мальчика и его маму ударило током

Киев • УНН

 • 14590 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В поселке Васищево Харьковского района 21-летняя женщина и ее 1-летний сын были госпитализированы после того, как их ударило током, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В Харьковской области годовалого мальчика и его маму ударило током

"21-летняя женщина и ее сын в возрасте 1 год 3 месяца госпитализированы в больницу", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, 25 августа в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен ребенок с электротравмой в тяжелом состоянии после клинической смерти.

"Установлено, что мальчик на территории частного домовладения гулял возле матери, которая поливала огород. Ребенок случайно дотронулся к электропроводу под напряжением. Женщина подбежала к малышу, схватила его и также получила электротравму. Информация зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Проверка продолжается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - информируют полицейские.

Как сообщал УНН, ранее в Полтаве попал в больницу малолетний ребенок с электротравмой.

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