В Харьковской области годовалого мальчика и его маму ударило током
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В поселке Васищево Харьковского района 21-летняя женщина и ее 1-летний сын были госпитализированы после того, как их ударило током, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"21-летняя женщина и ее сын в возрасте 1 год 3 месяца госпитализированы в больницу", - отметили в полиции.
По данным правоохранителей, 25 августа в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен ребенок с электротравмой в тяжелом состоянии после клинической смерти.
"Установлено, что мальчик на территории частного домовладения гулял возле матери, которая поливала огород. Ребенок случайно дотронулся к электропроводу под напряжением. Женщина подбежала к малышу, схватила его и также получила электротравму. Информация зарегистрирована в Харьковском отделе полиции. Проверка продолжается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - информируют полицейские.
Как сообщал УНН, ранее в Полтаве попал в больницу малолетний ребенок с электротравмой.