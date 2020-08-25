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На Харківщині однорічного хлопчика та його маму вдарило струмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У селищі Васищеве Харківського району 21-річна жінка та її 1-річний син були госпіталізовані після того, як їх ударило струмом, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

На Харківщині однорічного хлопчика та його маму вдарило струмом

“21-річна жінка та її син віком 1 рік 3 місяці госпіталізовані до лікарні”, — зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, 25 серпня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлена дитина з електротравмою в тяжкому стані після клінічної смерті.

“Встановлено, що хлопчик на території приватного домоволодіння гуляв біля матері, яка поливала город. Дитина випадково доторкнулася до електродроту під напругою. Жінка підбігла до малюка, схопила його і також отримала електротравму. Інформація зареєстрована в Харківському відділі поліції. Перевірка триває. Всі обставини події встановлюються”, — інформують поліцейські.

Як повідомляв УНН, раніше у Полтаві потрапила до лікарні малолітня дитина з електротравмою.

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