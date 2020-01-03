Мала дитина під Полтавою отримала електротравму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Полтаві потрапила до лікарні малолітня дитина з електротравмою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
"2 січня 2020 року до дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави з попереднім діагнозом: "електротравма" госпіталізований малолітній Я. 2016 року народження, житель села Супрунівка Полтавського району", - повідомили в управлінні.
Як зазначається, стан здоров’я дитини – задовільний.
Нагадаємо, у Тернопільській області на території дитячого садочку хлопця вдарило струмом.