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Мала дитина під Полтавою отримала електротравму

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Полтаві потрапила до лікарні малолітня дитина з електротравмою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

"2 січня 2020 року до дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави з попереднім діагнозом: "електротравма" госпіталізований малолітній Я. 2016 року народження, житель села Супрунівка Полтавського району", - повідомили в управлінні.

Як зазначається, стан здоров’я дитини – задовільний.

Нагадаємо, у Тернопільській області на території дитячого садочку хлопця вдарило струмом.

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