Маленький ребенок под Полтавой получил электротравму

"2 января 2020 года в детскую городскую клиническую больницу города Полтавы с предварительным диагнозом: "электротравма" госпитализирован малолетний Я. 2016 года рождения, житель села Супруновка Полтавского района", - сообщили в управлении.

Как отмечается, состояние здоровья - удовлетворительное.

Напомним, в Тернопольской области на территории детского сада парня ударило током.