Маленький ребенок под Полтавой получил электротравму
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Полтаве попал в больницу малолетний ребенок с электротравмой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"2 января 2020 года в детскую городскую клиническую больницу города Полтавы с предварительным диагнозом: "электротравма" госпитализирован малолетний Я. 2016 года рождения, житель села Супруновка Полтавского района", - сообщили в управлении.
Как отмечается, состояние здоровья - удовлетворительное.
Напомним, в Тернопольской области на территории детского сада парня ударило током.