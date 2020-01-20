В Харьковской области неизвестный сбил насмерть двух человек и скрылся с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На Харьковщине неизвестный сбил насмерть двух мужчин на автодороге и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
“Тела погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены 20 января около 7:30 на обочине автодороги “Дергачи — Казачья Лопань”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, наезд совершил транспортное средство под управлением неустановленного водителя, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи.
По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, принимаются меры по установлению личности погибших и злоумышленника.
Напомним, в городе Хуст на Закарпатье водитель сбил 84-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия. Мужчина от полученных травм скончался в больнице.