На Харківщині невідомий збив на смерть двох людей та втік з місця події
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Харківщині невідомий збив на смерть двох чоловіків на автодорозі та втік з місця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
“Тіла загиблих чоловіків з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями були виявлені 20 січня близько 07:30 на узбіччі автодороги “Дергачі — Козача Лопань”, — сказано у повідомленні.
За попереднiми даними, наїзд здійснив транспортний засіб під керуванням невстановленого водія, який рухався по автодорозі з боку селища Козача Лопань у напрямку міста Дергачі.
За даним фактом слідчі СУ ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини автопригоди, вживаються заходи щодо встановлення особи загиблих та зловмисника.
Нагадаємо, у місті Хуст на Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера і втік з місця події. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.