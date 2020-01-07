На Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера, після чого втік

КИЇВ. 7 січня. УНН. У місті Хуст на Закарпатті водій збив 84-річного пенсіонера і втік з місця події. Чоловік від отриманих травм помер у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.