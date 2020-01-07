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На Закарпатье водитель сбил 84-летнего пенсионера, после чего скрылся

На Закарпатье водитель сбил 84-летнего пенсионера, после чего скрылся

Киев  •  УНН

 • 13586 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В городе Хуст на Закарпатье водитель сбил 84-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Хустские правоохранители задержали водителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

"В г. Хуст водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на пенсионера-пешехода и покинул место происшествия. Пострадавший скончался в больнице. Правоохранители нашли водителя и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. По факту ДТП начато следствие", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть и скрылся с места происшествия. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Сегодня утром, 7 января, потерпевший, 84-летний местный житель, от полученных травм скончался.

"За рулем авто находился 59-летний житель Ивано-Франковской области, временно проживающий в с. Рокосово Хустского района. Его задержали по месту жительства на территории местного карьера", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего следователи Хустского отдела полиции открыли два уголовных производства по ч.2 статьи 286 и ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности) уголовного кодекса Украины.

"Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения. Сейчас назначены экспертизы, следственные действия продолжаются", - сообщили в полиции.

Напомним, в селе Приборжавское на Закарпатье водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов - женщину и двух детей. Пострадавшие доставлены в больницу.

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