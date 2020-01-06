Легковик від удару в опору вилетів на жінку і двох дітей на узбіччі

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У селі Приборжавське на Закарпатті водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішоходів – жінку та двох дітей. Потерпілих доставлено до лікарні. За цим фактом у поліції розпочато слідство. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

ДТП сталася 5 січня близько 20:40.

"20-річний водій автомобіля Volkswagen Passat на повороті не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною опорою. Від удару машину відкинуло на узбіччя, яким ішли пішоходи. Внаслідок наїзду постраждала 31-річна жінка (хрещена мати) та двоє дітей, віком 5 та 10 років. Тяжко травмовано 5-річного хлопчика та жінку. Усіх потерпілих доставлено до районної лікарні", - вказали у поліції попередні обставини ДТП.

Водія, жителя села Кушниця, освідувано. Чоловік за кермом перебував тверезий.

За цим фактом у поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. У справі триває слідство.

Нагадаємо, на Черкащині п'яний водій збив двох дітей, одна дитина загинула.

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