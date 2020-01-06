Легковушка от удара в опору вылетела на женщину и двух детей на обочине

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110899 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113494 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111988 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124551 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104195 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107419 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107654 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131789 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130585 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. В селе Приборжавское на Закарпатье водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов - женщину и двух детей. Пострадавшие доставлены в больницу. По данному факту в полиции начато следствие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

ДТП произошло 5 января около 20:40.

"20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на повороте не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой. От удара машину отбросило на обочину, по которой шли пешеходы. В результате наезда пострадала 31-летняя женщина (крестная мать) и двое детей в возрасте 5 и 10 лет. Тяжело травмированы 5-летний мальчик и женщина. Всех пострадавших доставили в районную больницу", - указали в полиции на предварительные обстоятельства ДТП.

Водителя, жителя села Кушница, освидетельствован. Мужчина за рулем был трезв.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. По делу ведется следствие.

Напомним, в Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок погиб.

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