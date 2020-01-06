Легковушка от удара в опору вылетела на женщину и двух детей на обочине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В селе Приборжавское на Закарпатье водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов - женщину и двух детей. Пострадавшие доставлены в больницу. По данному факту в полиции начато следствие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
ДТП произошло 5 января около 20:40.
"20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat на повороте не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной опорой. От удара машину отбросило на обочину, по которой шли пешеходы. В результате наезда пострадала 31-летняя женщина (крестная мать) и двое детей в возрасте 5 и 10 лет. Тяжело травмированы 5-летний мальчик и женщина. Всех пострадавших доставили в районную больницу", - указали в полиции на предварительные обстоятельства ДТП.
Водителя, жителя села Кушница, освидетельствован. Мужчина за рулем был трезв.
По данному факту в полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. По делу ведется следствие.
Напомним, в Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок погиб.