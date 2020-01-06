На Черкащині п'яний водій збив двох дітей, одна дитина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Черкащині водій у стані алкогольного сп’яніння наїхав на двох малолітніх дітей, внаслідок чого одна дитина загинула, а іншу доставили до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУНП в області.
"Близько 17 години (5 січня - ред.) в Корсунь-Шевченківському районі водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох малолітніх дітей. В результаті ДТП одна дитина загинула, інша доставлена до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Водія, який вчинив цю ДТП, затримали за статтею 208 Кримінального процесуального Кодексу України.
Нагадаємо, у ДТП на Львівщині загинула 4-річна дитина.