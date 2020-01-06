В Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Черкасской области водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на двух малолетних детей, в результате чего один ребенок погиб, а другой был доставлен в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП в области.
"Около 17 часов (5 января - ред.) в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Указано, что по факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Водителя, совершившего эту ДТП, задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Напомним, в ДТП во Львовской области погиб 4-летний ребенок.