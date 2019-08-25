В Харьковской области неизвестный мужчина погиб под колесами поезда

Трагедия произошла 25 августа около двух 30 ночи вблизи села Артемовка Харьковского района.

"Пригородный электропоезд сообщением "Харьков-Беляевка" допустил наезд на мужчину в возрасте около 40-45 лет. Предварительно установлено, что потерпевший сидел на рельсах и не реагировал на сигнал поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось", - сообщили в полиции.

Следствием открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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