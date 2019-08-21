У Житомирі потяг наїхав на дитину, яка намагалась врятувати собаку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Житомирі дівчина намагалась врятувати собаку та потрапила під колеса поїзда. Дитина в реанімації. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Інцидент стався 21 серпня, близько 7:45, в районі Станишівської лікарні у Житомирі.
За даними правоохоронців, 12-річна дівчинка вранці вигулювала собаку разом зі своїм другом-однолітком.
В якийсь момент пес вибіг на залізничну колію, коли назустріч йому вже рухався потяг. Школярка вирішила врятувати чотирилапого, унаслідок чого травмувалась.
За наявною інформацією, дитина отримала травми, через які її госпіталізовано до реанімаційного відділення дитячої лікарні. Нині поліція встановлює усі причини та обставини події.
Нагадаємо, потяг "Львів - Київ" затримався у дорозі майже на годину через травмування жінки на коліях.