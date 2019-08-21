В Житомире поезд наехал на ребенка, пытавшегося спасти собаку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Житомире девочка пыталась спасти собаку и попала под колеса поезда. Ребенок в реанимации. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Инцидент произошел 21 августа, около 7:45, в районе Станишевской больницы в Житомире.
По данным правоохранителей, 12-летняя девочка утром выгуливала собаку вместе со своим другом-ровесником.
В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти четвероногого, вследствие чего травмировалась.
По имеющейся информации, ребенок получил травмы, из-за которых его госпитализировано в реанимационное отделение детской больницы. Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, поезд "Львов - Киев" задержался в пути почти на час из-за травмы женщины на путях.