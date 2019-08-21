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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 69080 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 83980 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126063 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136339 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127658 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129885 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153110 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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В Житомире поезд наехал на ребенка, пытавшегося спасти собаку

В Житомире поезд наехал на ребенка, пытавшегося спасти собаку

Киев  •  УНН

 • 25072 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Житомире девочка пыталась спасти собаку и попала под колеса поезда. Ребенок в реанимации. Об  этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Инцидент произошел 21 августа, около 7:45, в районе Станишевской больницы в Житомире.

По данным правоохранителей, 12-летняя девочка утром выгуливала собаку вместе со своим другом-ровесником.

В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти четвероногого, вследствие чего травмировалась.

По имеющейся информации, ребенок получил травмы, из-за которых его госпитализировано в реанимационное отделение детской больницы. Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, поезд "Львов - Киев" задержался в пути почти на час из-за травмы женщины на путях.

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