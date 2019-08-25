На Харківщині невідомий чоловік загинув під колесами потяга
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Харківщині поїздом смертельно травмовано невідомого чоловіка. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
Трагедія сталася 25 серпня близько другої 30 ночі поблизу села Артемівка Харківського району.
“Приміський електропотяг сполученням „Харків-Біляївка“ допустив наїзд на чоловіка, віком близько 40-45 років. Попередньо встановлено, що потерпілий сидів на рейках та не реагував на звуковий сигнал поїзду. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалось”, — повідомили у поліції.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.
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