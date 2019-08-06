В Харьковской области на приусадебном участке обнаружили 200 артелерийських снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Харьковской области пиротехники уничтожили 200 взрывоопасных предметов, обнаруженных на приусадебном участке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
“5 августа личный состав группы пиротехнических работ Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины привлекался для проведения работ по разминированию и уничтожению обнаруженных взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.
Так, на приусадебном участке одного из жителей села Михайловка Первомайского района Харьковской области обнаружили 200 артелерийських снарядов.
Специалисты центра идентифицировали находку как артиллерийский снаряд калибра 37 мм.
После проведения неотложных работ, взрывоопасные предметы спецавтомобилем были вывезены в определенное место и уничтожены в установленном порядке.
Напомним, в Киеве возле озера нашли снаряды времен Второй мировой.