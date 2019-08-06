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На Харківщині на присадибній ділянці виявили 200 артелерійських снарядів

На Харківщині на присадибній ділянці виявили 200 артелерійських снарядів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Харківській області піротехніки знищили 200 вибухонебезпечних предметів, виявлених на присадибній ділянці. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

“5 серпня особовий склад групи піротехнічних робіт Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України залучався для проведення робіт з розмінування та знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів”, — йдеться в повідомленні.

Так, на присадибній ділянці одного із мешканців села Михайлівка Первомайського району Харківської області виявили 200 артелерійських снарядів.

Фахівці центру ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібру 37 мм.

Після проведення невідкладних робіт, вибухонебезпечні предмети спецавтомобілем були вивезені у визначене місце та знищені у встановленому порядку.

Нагадаємо, у Києві біля озера знайшли снаряди часів Другої світової.

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