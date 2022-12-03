В Харьковской области двое мужчин на автомобиле подорвались на мине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Изюмском районе Харьковской области двое мужчин на автомобиле наехали на взрывное устройство. В результате они погибли на месте происшествия. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.
Сообщается, что 2 декабря в отделение полиции № 1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной громады на автомобиле «ВАЗ 2106» и связь с ними исчезла.
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«Полицейские установили, что 1 декабря на полевой дороге автомобиль мужчин совершил наезд на неизвестное взрывное устройство. Транспортное средство получило значительные механические повреждения, 59 и 44-летние мужчины погибли», - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Территория, где произошло данное событие, в течение нескольких месяцев находилась под контролем вооруженных сил российской федерации.
Дополнение
В Харьковской области на взрывчатке взорвались еще двое мужчин.
В ГСЧС сообщали, что в Харьковской области интенсивность заминирования намного выше, чем была в Киевской области – некоторые территории вдоль дорог просто усыпаны противопехотными минами.