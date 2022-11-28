Харківщина: на вибухівці підірвалися ще двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Харківській області за минулу добу на вибухівці підірвалися ще двоє чоловіків, ворожих обстрілів зазнали три райони, дісталося ліцею. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Мінна небезпека в області лишається високою. Вчора 2 чоловіків постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували", - повідомив Синєгубов.
Деталі
По області росіяни із ракет та артилерії, за даними голови ОВА, постійно завдають удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.
"Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у селі Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих", - повідомив посадовець.
Доповнення
У ДСНС повідомляли, що у Харківській області інтенсивність замінування набагато вища, ніж була у Київській області - деякі території вздовж доріг просто всипані протипіхотними мінами.