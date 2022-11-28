Харківщина: на вибухівці підірвалися ще двоє людей

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"Мінна небезпека в області лишається високою. Вчора 2 чоловіків постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували", - повідомив Синєгубов.

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По області росіяни із ракет та артилерії, за даними голови ОВА, постійно завдають удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

"Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у селі Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих", - повідомив посадовець.

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У ДСНС повідомляли, що у Харківській області інтенсивність замінування набагато вища, ніж була у Київській області - деякі території вздовж доріг просто всипані протипіхотними мінами.