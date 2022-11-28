Харьковская область: на взрывчатке подорвались еще два человека

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"Минная опасность в области остается высокой. Вчера 2 мужчин пострадали в результате взрыва боеприпасов: 56-летнего и 62-летнего мужчин госпитализировали", - сообщил Синегубов.

Детали

По области россияне с ракет и артиллерии, по данным главы ОВА, постоянно наносят удары по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

"Есть попадания в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в селе Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших", - сообщил чиновник.

Дополнение

В ГСЧС сообщали, что в Харьковской области интенсивность заминирования намного выше, чем была в Киевской области – некоторые территории вдоль дорог просто усыпаны противопехотными минами.