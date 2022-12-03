На Харківщині двоє чоловіків на автомобілі підірвалися на вибухівці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Ізюмському районі на Харківщині двоє чоловіків на автомобілі наїхали на вибуховий пристрій. В результаті вони загинули на місці події. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.
Повідомляється, що 2 грудня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі «ВАЗ 2106» та зв'язок з ними зник.
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«Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59 та 44-річні чоловіки загинули», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під контролем збройних сил російської федерації.
Доповнення
У Харківській області на вибухівці підірвалися ще двоє чоловіків.
У ДСНС повідомляли, що у Харківській області інтенсивність замінування набагато вища, ніж була у Київській області - деякі території вздовж доріг просто всипані протипіхотними мінами.