В Харьковской области две женщины заболели ботулизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Харьковской области две женщины заболели ботулизмом после употребления вяленой рыбы. Пострадавшие госпитализированы и находятся сейчас в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ "Харьковский лабораторный центр Минздрава Украины".
"27-28 июля 2020 годав центр поступили экстренные сообщения о новом случае ботулизма у жительницы города Красноград Харьковской области и ее родственников из города Харьков. Это уже третий случай этого заболевания в текущем году в Харьковской области с двумя пострадавшими", - говорится в сообщении.
Так, женщины, 1990 и 1976 года, 24 юля ели рыбу вяленую не потрошенную "лещ", которая была приобретена в торговой сети Харькова. Первые симптомы заболевания (головная боль, слабость) появились у одной из женщин через сутки после употребления рыбы. В течение двух дней пострадавшая лечилась самостоятельно, самочувствие не улучшалось, у больного появилась сухость во рту, резкая слабость, двоение в глазах.
Женщина была госпитализирована в отделение экстренной неотложной помощи с диагнозом "Ботулизм". Пострадавшей введено противоботулиническую сыворотку и проводится симптоматическое лечение, состояние средней степени тяжести.
Сегодня же, 28 июля, в Центр поступило экстренное сообщение о госпитализации второй женщины с диагнозом "Ботулизм" (на 4 сутки после употребления). Пострадавшей также ввели противоботулиническую сыворотку, состояние средней степени тяжести.
Сообщается, что в лаборатории особо опасных инфекций Центра проводятся исследования сыворотки крови больных и остатков вяленой рыбы "лещ" на наличие ботулотоксина.
Напомним, что в Украине с начала года зафиксировано 40 случаев ботулизма.