В Україні з початку року зафіксовано 40 випадків ботулізму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку року в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, двоє людей померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.
"З початку року і станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму. Постраждало 40 людей, з них двоє дітей віком 9 і 13 років. Двоє людей померли", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування, придбаних в місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм.
Довідка: Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.
Нагадаємо, чоловік помер від ботулізму після вживання консерви зі свинини.