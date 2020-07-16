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В Україні з початку року зафіксовано 40 випадків ботулізму

В Україні з початку року зафіксовано 40 випадків ботулізму

Київ • УНН

 • 10969 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. З початку року в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму, двоє людей померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України.

"З початку року і станом на 15 липня в Україні зафіксовано 40 випадків ботулізму. Постраждало 40 людей, з них двоє дітей віком 9 і 13 років. Двоє людей померли", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вживання виготовлених у домашніх умовах консервів, в'яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування, придбаних в місцях несанкціонованої торгівлі, може призвести до захворювання на ботулізм.

Довідка: Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини.

Нагадаємо, чоловік помер від ботулізму після вживання консерви зі свинини.

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