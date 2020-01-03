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Чоловік помер від ботулізму після вживання консерви зі свинини

Чоловік помер від ботулізму після вживання консерви зі свинини

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Після вживання консерви зі свинини домашнього приготування в Україні від ботулізму помер чоловік. Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я, передає УНН.

“Від ботулізму помер 59-річний чоловік. Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування. Хворий мав важкий перебіг захворювання та навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта дедалі погіршувався. Чоловік помер 30 грудня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ радять, щоб вберегтися від ботулізму, уникати споживання: в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби; м’ясних та грибних консервів; консервів домашнього виробництва тощо.

“Симптоми ботулізму найчастіше з’являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з’являється порушення зору — двоїння предметів, важкість читання, що пов’язано з паралічем очних м’язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу”, — нагадали в Центрі.

Як повідомляв УНН, від ускладнень грипу типу А в Україні помер чоловік із групи медичного ризику.

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