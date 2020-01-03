Чоловік помер від ботулізму після вживання консерви зі свинини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Після вживання консерви зі свинини домашнього приготування в Україні від ботулізму помер чоловік. Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я, передає УНН.
“Від ботулізму помер 59-річний чоловік. Напередодні чоловік вживав консерву зі свинини домашнього приготування. Хворий мав важкий перебіг захворювання та навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта дедалі погіршувався. Чоловік помер 30 грудня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
У ЦГЗ радять, щоб вберегтися від ботулізму, уникати споживання: в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби; м’ясних та грибних консервів; консервів домашнього виробництва тощо.
“Симптоми ботулізму найчастіше з’являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. У подальшому з’являється порушення зору — двоїння предметів, важкість читання, що пов’язано з паралічем очних м’язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу”, — нагадали в Центрі.
Як повідомляв УНН, від ускладнень грипу типу А в Україні помер чоловік із групи медичного ризику.