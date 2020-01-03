В Україні від грипу померла людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Від ускладнень грипу типу А в Україні помер чоловік із групи медичного ризику. Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я, передає УНН.
"Від ускладнень грипу померла людина. Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер", - йдеться в повідомленні.
У ЦГЗ зауважили, що загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% діти.
Також у Центрі нагадали, що найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.
Як повідомляв УНН, з 31 вересня до 22 грудня 2019 року грипом та ГРВІ перехворіло вже 4,9% населення України.