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В Україні від грипу померла людина

В Україні від грипу померла людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Від ускладнень грипу типу А в Україні помер чоловік із групи медичного ризику. Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я, передає УНН.

"Від ускладнень грипу померла людина. Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зауважили, що загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% діти.

Також у Центрі нагадали, що найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

Як повідомляв УНН, з 31 вересня до 22 грудня 2019 року грипом та ГРВІ перехворіло вже 4,9% населення України.

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