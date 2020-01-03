В Украине от гриппа умер человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. От осложнений гриппа типа А в Украине умер человек из группы медицинского риска. Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья, передает УНН.
"От осложнений гриппа умер человек. Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер", - говорится в сообщении.
В ЦОЗ отметили, что всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети.
Также в Центре напомнили, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация.
Как сообщал УНН, с 31 сентября по 22 декабря 2019 года гриппом и ОРВИ переболели уже 4,9% населения Украины.