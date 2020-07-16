В Украине с начала года зафиксировано 40 случаев ботулизма
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. С начала года в Украине зафиксировано 40 случаев ботулизма, два человека умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"С начала года и по состоянию на 15 июля в Украине зафиксировано 40 случаев ботулизма. Пострадало 40 человек, из них двое детей 9 и 13 лет. Два человека умерли", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что употребление изготовленных в домашних условиях консервов, вяленой, копченой, соленой рыбы и других продуктов питания, приобретенных в местах несанкционированной торговли, может привести к заболеванию ботулизмом.
Справка: Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины.
Напомним, мужчина умер от ботулизма после употребления консервы из свинины.