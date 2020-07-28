На Харківщині дві жінки захворіли ботулізмом

“27- 28 липня 2020 до центру надійшли екстрені повідомлення про новий випадок ботулізму у мешканки міста Красноград Харківської області та її родички з міста Харків. Це вже третій випадок цього захворювання у поточному році на Харківщині з двома постраждалими”, — йдеться у повідомленні.

Так, жінки, 1990 та 1976 року народження, 24 липня їли рибу в’ялену не патрану “лящ”, що була придбана в торговельній мережі Харкова. Перші симптоми захворювання (головна біль, слабкість) з’явились у однієї із жінок через добу після вживання риби. Протягом двох днів постраждала лікувалась самостійно, самопочуття не покращувалось, у хворої з’явилась сухість у ротовій порожнині, різка слабкість, двоїння в очах.

Жінка була госпіталізована до відділення екстреної невідкладної допомоги з діагнозом “Ботулізм”. Постраждалій введено протиботулінічну сироватку та проводиться симптоматичне лікування, стан середнього ступеню тяжкості.

Сьогодні ж, 28 липня до Центру надійшло екстрене повідомлення стосовно госпіталізації другої жінки з діагнозом “Ботулізм” (на 4 добу після вживання). Постраждалій також ввели протиботулінічну сироватку, стан середнього ступеню тяжкості.

Повідомляється, що у лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру проводяться дослідження сироватки крові хворих та залишків в’яленої риби “лящ” на наявність ботулотоксину.

Нагадаємо, що в Україні з початку року зафіксовано 40 випадків ботулізму.