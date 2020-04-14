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В Харьковской области директор предприятия подозревается в присвоении почти 900 тыс. грн на ремонте дорог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Харьковской области сообщили о подозрении директору акционерного общества, который завладел более 890 тыс. грн бюджетных средств на ремонте дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Под процессуальным руководством Изюмской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору акционерного общества по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах и служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Установлено, что акционерным обществом в лице его директора и Управлением жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета был заключен договор на закупку работ по капитальному ремонту автодороги в одном из поселков Купянского района. Финансирование указанных работ предполагалось и осуществлялось за счет средств местного бюджета.

Отмечается, что в дальнейшем директор акционерного общества внес ложные сведения в расходные накладные по стоимости использованных при осуществлении капитального ремонта материалов и предоставил указанные накладные заказчику в подтверждение стоимости выполненных работ.

Разница между фактической стоимостью работ и стоимостью работ, указанных в актах приемки выполненных строительных работ по договору, составила более 890 тыс. грн.

Сейчас указанному директору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Хмельницкой области при закупке медицинского оборудования поставщик присвоил около 1 млн гривен бюджетных средств.

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