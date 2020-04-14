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На Харківщині директор підприємства підозрюється у привласненні майже 900 тис. грн на ремонті доріг

На Харківщині директор підприємства підозрюється у привласненні майже 900 тис. грн на ремонті доріг

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Харківщині повідомили про підозру директору акціонерного товариства, який заволодів понад 890 тис. грн бюджетних коштів на ремонті дороги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Під процесуальним керівництвом Ізюмської місцевої прокуратури повідомлено про підозру директору акціонерного товариства за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах та службового підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", - сказано у повідомленні.

Встановлено, що між акціонерним товариством в особі його директора та Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп’янської міської ради було укладено договір на закупівлю робіт з капітального ремонту автодороги в одному із селищ Куп’янського району. Фінансування вказаних робіт передбачалося та здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зазначається, що у подальшому директор акціонерного товариства вніс неправдиві відомості до видаткових накладних щодо вартості використаних під час здійснення капітального ремонту матеріалів та надав вказані накладні замовнику на підтвердження вартості виконаних робіт.

Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт до договору, склала понад 890 тис. грн.

Наразі вказаному директору обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень бюджетних коштів.

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