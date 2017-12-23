В Харьковской области мужчина обстрелял полицейский автомобиль, после чего покончил с собой

Сообщается, что 22 декабря в 1:39 в Лозовской отдела полиции из службы “102” поступило сообщение о том, что в доме на территории микрорайона неизвестный пытается демонтировать электросчетчик.

“Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей к дому территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, у которого выстрелил себе в голову”, — подчеркнули в полиции.

Также сообщается, что бригадой скорой медицинской помощи в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер.

Указанное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Как сообщал УНН, авто сотрудника полиции взорвалось в Харькове.