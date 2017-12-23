На Харківщині чоловік обстріляв поліцейський автомобіль, після чого укоротив собі віку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У місті Лозова Харківської області чоловік обстріляв поліцейський автомобіль, після чого вистрілив собі в голову. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НП у Харківській області, передає УНН.
Повідомляється, що 22 грудня о 01:39 до Лозівського відділу поліції зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що в будинку на території мікрорайону невідомий намагається демонтувати електролічильник.
"Співробітники поліції вийшли на вулицю і продовжили огляд прилеглої до будинку території. У цей час з під’їзду вибіг невідомий і вистрілив декілька разів з невстановленої зброї убік службового автомобіля, стрімголов помчав до іншого будинку, біля якого вистрілив собі у голову", - наголосили у поліції.
Також повідомляється, що бригадою швидкої медичної допомоги у непритомному стані чоловік був госпіталізований до відділення реанімації. Під час операції він помер.
Вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень.
Як повідомляв УНН, авто співробітника поліції вибухнуло у Харкові.