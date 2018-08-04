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В Харьковской области 57 женщин установили рекорд мира по парашютному спорту

В Харьковской области 57 женщин установили рекорд мира по парашютному спорту

Киев  •  УНН

 • 15282 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. На аэродроме "Коротич" в Харьковской области 57 женщин-скайдайверов из 19 стран мира установили мировой рекорд по парашютному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает УНН.

"Участие в проекте принимают представительницы 19 стран мира. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов и в свободном падении собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры", - говорится в сообщении.

Международное достижения зарегистрировали на аэродроме "Коротич" судьи FAI, после чего официальное видео рекордной попытки было направлено экспертам в другие страны, и международная коллегия судей подтвердила установления мирового рекорда в категории "Большие формации с перестроением среди женщин".

Напомним, на открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии украинский дуэт установил мировой рекорд.

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