В Харьковской области 57 женщин установили рекорд мира по парашютному спорту

"Участие в проекте принимают представительницы 19 стран мира. Во время установления рекорда 57 женщин-скайдайверов на высоте более 5000 метров отделились от трех самолетов и в свободном падении собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом показав три фигуры", - говорится в сообщении.

Международное достижения зарегистрировали на аэродроме "Коротич" судьи FAI, после чего официальное видео рекордной попытки было направлено экспертам в другие страны, и международная коллегия судей подтвердила установления мирового рекорда в категории "Большие формации с перестроением среди женщин".

Напомним, на открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии украинский дуэт установил мировой рекорд.