Українські лучники встановили світовий рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На відкритому Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії український дует встановив світовий рекорд, передає УНН з посиланням на ММСУ та НОК України.
Маркіян Івашко і Анастасія Павлова на змаганнях в Софії набрали загальну суму балів – 1343, яка віднині є найвищим досягненням в змаганнях змішаних пар.
Примітно, що даний вид програми включений до проекту Олімпійських ігор в Токіо-2020.
Як повідомлялося раніше, представники України провели успішний виступ на ЧС зі стрільби з лука.