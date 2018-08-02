Украинские лучники установили мировой рекорд

Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова на соревнованиях в Софии набрали общую сумму баллов - 1343, которая отныне является наивысшим достижением в соревнованиях смешанных пар.

Примечательно, что данный вид программы включен в проект Олимпийских игр в Токио 2020.

Как сообщалось ранее, представители Украины провели успешное выступление на ЧМ по стрельбе из лука.