Украинские лучники установили мировой рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На открытом Гран-При Европы по стрельбе из лука в болгарской Софии украинский дуэт установил мировой рекорд, передает УНН со ссылкой на ММСУ и НОК Украины.
Маркиян Ивашко и Анастасия Павлова на соревнованиях в Софии набрали общую сумму баллов - 1343, которая отныне является наивысшим достижением в соревнованиях смешанных пар.
Примечательно, что данный вид программы включен в проект Олимпийских игр в Токио 2020.
Как сообщалось ранее, представители Украины провели успешное выступление на ЧМ по стрельбе из лука.