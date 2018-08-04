На Харківщині 57 жінок встановили рекорд світу з парашутного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. На аеродромі “Коротич” у Харківській області 57 жінок-скайдайверів з 19 країн світу встановили світовий рекорд з парашутного спорту. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОДА, передає УНН.
“Участь у проекті беруть представниці 19 країн світу. Під час встановлення рекорду 57 жінок-скайдайверов на висоті понад 5000 метрів відділилися від трьох літаків та у вільному падінні зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури”, — йдеться у повідомленні.
Міжнародне досягнення зареєстрували на аеродромі “Коротич” судді FAI, після чого офіційне відео рекордної спроби було спрямовано експертам в інші країни, та міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення світового рекорду в категорії “Великі формації з перестроюванням серед жінок”.
Нагадаємо, на відкритому Гран-Прі Європи зі стрільби з лука в болгарській Софії український дует встановив світовий рекорд.