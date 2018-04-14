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На взятке поймали главного инспектора таможенного поста на Волыни

На взятке поймали главного инспектора таможенного поста на Волыни

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник организовал механизм вымогательства денег от водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме "транзит" и так называемом "временном ввозе до одного года", - отметили в пресс-центре.

По информации ведомства, оперативники спецслужбы задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму свыше тысячи двухсот долларов США.

"Сотрудники СБ Украины задержали таможенника на рабочем месте во время передачи двухсот двадцати долларов США и тысячи трехсот гривен от очередного владельца авто", - сообщили в СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также в рамках этого производства устанавливается возможная причастность других сотрудников таможни к противоправной сделке.

Как сообщал УНН, сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили механизм вымогательства денег с участников АТО якобы от имени руководителей подразделений спецслужбы.

Украинские Национальные Новости

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