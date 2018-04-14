На хабарі спіймали головного інспектора митного посту на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Служба безпеки України разом з прокуратурою викрили на хабарі головного державного інспектора митного посту "Устилуг" на Волині, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.
"Правоохоронці встановили, що посадовець організував механізм вимагання грошей від водіїв за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації у режимі "транзит" та так званому "тимчасовому ввезенні до одного року", - зазначили у прес-центрі.
За інформацією відомства, оперативники спецслужби задокументували чотири факти отримання головним інспектором хабарів на суму понад тисячу двісті доларів США.
"Співробітники СБ України затримали митника на робочому місці під час передачі двохсот двадцяти доларів США та тисячі трьохсот гривень від чергового власника авто", - повідомили у СБУ.
Як поінформували у спецслужбі, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Також у межах цього провадження встановлюється можлива причетність інших працівників митниці до протиправної оборудки.
Як повідомляв УНН, співробітники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили механізм вимагання грошей з учасників АТО нібито від імені керівників підрозділів спецслужби.