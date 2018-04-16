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На взятке "погорел" командир роты воинской части в Николаевской области

На взятке "погорел" командир роты воинской части в Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 11025 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Военной прокуратурой Николаевского гарнизона совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции и работниками УСБ Украины в Николаевской области 15 апреля на взяточничестве разоблачен командир роты одной из воинских частей Николаевской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

"Досудебным расследованием установлено, что капитан ВС Украины требовал и получил от военнослужащего неправомерную выгоду в сумме 2700 грн за решение вопроса об освобождении солдата срочной службы из рядов Вооруженных Сил Украины во вторую очередь. Непосредственно во время совершения преступления командир роты задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются первоочередные следственно-процессуальные действия ", - говорится в сообщении.

Военной прокуратурой Николаевского гарнизона задержанному капитану готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ вместе с прокуратурой разоблачила на взятке главного государственного инспектора таможенного поста "Устилуг" на Волыни.

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