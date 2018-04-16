На хабарі "погорів" командир роти військової частини в Миколаївській області
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ–КИЇВ. 16 квітня. УНН. Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону спільно зі слідчим управлінням ГУ Нацполіції та працівниками УСБ України в Миколаївській області 15 квітня на хабарництві викрито командира роти однієї з військових частин Миколаївщини. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
"Досудовим розслідуванням установлено, що капітан ЗС України вимагав та одержав від військовослужбовця неправомірну вигоду в сумі 2700 грн за вирішення питання щодо звільнення солдата строкової служби з лав Збройних Сил України в другу чергу. Безпосередньо під час скоєння злочину командира роти затримано в порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчо-процесуальні дії", - йдеться у повідомленні.
Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону затриманому капітану готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, СБУ разом з прокуратурою викрила на хабарі головного державного інспектора митного посту "Устилуг" на Волині.