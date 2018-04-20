На Калифорнию и Юту напали гигантские перекати поле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Жители городов Викторвилл в Калифорнии и Вест-Джордан в штате Юта сообщают о "нашествии" растений перекати-поле. Об этом сообщает УНН со ссылкой The Washington Post.
Большое количество перекати-поля в американские города из пустыни занес сильный ветер. Из-за завалов сорняка люди с трудом могли выйти из своих домов.
Местные власти и жители городов пытаются оперативно очистить улицы от сорняков. Есть опасения, что сотни сухих растений могут привести к масштабному пожару.
Национальная метеорологическая служба издала предупреждение о сильном ветре для данного региона, а позднее сообщила, что порывы ветра в регионе достигли 35 - 70 миль в час.
Сейчас местные жители, вооружившись вилами и специальными перчатками, пытаются справиться с природной аномалией как можно быстрее.
Как сообщал УНН, количество жертв наводнений и оползней на юге Калифорнии (США) достигло 20 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.