На Калифорнию и Юту напали гигантские перекати поле

Большое количество перекати-поля в американские города из пустыни занес сильный ветер. Из-за завалов сорняка люди с трудом могли выйти из своих домов.

Местные власти и жители городов пытаются оперативно очистить улицы от сорняков. Есть опасения, что сотни сухих растений могут привести к масштабному пожару.

Национальная метеорологическая служба издала предупреждение о сильном ветре для данного региона, а позднее сообщила, что порывы ветра в регионе достигли 35 - 70 миль в час.

Сейчас местные жители, вооружившись вилами и специальными перчатками, пытаются справиться с природной аномалией как можно быстрее.

Как сообщал УНН, количество жертв наводнений и оползней на юге Калифорнии (США) достигло 20 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.