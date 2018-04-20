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На Каліфорнію і Юту напали гігантські перекотиполе

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Жителі міст Вікторвілл в Каліфорнії і Вест-Джордан в штаті Юта повідомляють про "навалу" рослин перекотиполе. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.

На Каліфорнію і Юту напали гігантські перекотиполе

Велика кількість перекотиполя в американські міста з пустелі заніс сильний вітер. Через завалу бур'яну люди насилу могли вийти зі своїх будинків.

Місцева влада і жителі міст намагаються оперативно очистити вулиці від бур'янів. Є побоювання, що сотні сухих рослин можуть призвести до масштабної пожежі.

Національна метеорологічна служба видала попередження про сильний вітер для даного регіону, а пізніше повідомила, що пориви вітру в регіоні досягли 35 - 70 миль на годину.

Зараз місцеві жителі, озброївшись вилами і спеціальними рукавичками, намагаються впоратися з природною аномалією якомога швидше.

Як повідомляв УНН, кількість жертв повеней і зсувів на півдні Каліфорнії (США) досягло 20 осіб, ще четверо вважаються зниклими без вести.

Українські Національні Новини

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