На Каліфорнію і Юту напали гігантські перекотиполе
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Жителі міст Вікторвілл в Каліфорнії і Вест-Джордан в штаті Юта повідомляють про "навалу" рослин перекотиполе. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Washington Post.
Велика кількість перекотиполя в американські міста з пустелі заніс сильний вітер. Через завалу бур'яну люди насилу могли вийти зі своїх будинків.
Місцева влада і жителі міст намагаються оперативно очистити вулиці від бур'янів. Є побоювання, що сотні сухих рослин можуть призвести до масштабної пожежі.
Національна метеорологічна служба видала попередження про сильний вітер для даного регіону, а пізніше повідомила, що пориви вітру в регіоні досягли 35 - 70 миль на годину.
Зараз місцеві жителі, озброївшись вилами і спеціальними рукавичками, намагаються впоратися з природною аномалією якомога швидше.
Як повідомляв УНН, кількість жертв повеней і зсувів на півдні Каліфорнії (США) досягло 20 осіб, ще четверо вважаються зниклими без вести.